Маурицио Сарри: «Локомотив» сильнее, чем мы думали - Советский спорт
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21 октября 2019 15:58ФутболКоноплев Александр

Маурицио Сарри: «Локомотив» сильнее, чем мы думали

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри накануне матча Лиги чемпионов с «Локомотивом» назвал сильные стороны российского клуба.

Матч пройдет 22 октября в Турине. Начало – в 22:00 по московскому времени.

– У «Локомотива» все хорошо в чемпионате России – они в хорошем состоянии и в Лиге чемпионов. Москвичи сильнее, чем мы думали. У них нет громкого имени, но они хорошая команда. В Леверкузене они хорошо поработали, когда лишили «Байер» мяча. «Локомотив» постоянно угрожает воротам, плотно играет в обороне и хорошо разрушает, – приводит слова Сарри Tuttomercatoweb.

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