Щесны сыграет против «Локомотива»

По данным СМИ, место в воротах займет поляк Войцех Щесны, а в полузащите – Блез Матюиди, Сами Хедира и Миралем Пьянич.
Участие Дугласа Косты в этом матче под вопросом.
Матч «Ювентус» – «Локомотив» пройдет 22 октября в Турине. Начало – в 22:00 по московскому времени.
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