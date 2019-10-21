Щесны сыграет против «Локомотива» Авторитетная итальянская газета La Gazzetta dello Sport сообщила о нескольких решений «Ювентуса» по составу на матч с «Локомотивом».

По данным СМИ, место в воротах займет поляк Войцех Щесны, а в полузащите – Блез Матюиди, Сами Хедира и Миралем Пьянич.

Участие Дугласа Косты в этом матче под вопросом.

Матч «Ювентус» – «Локомотив» пройдет 22 октября в Турине. Начало – в 22:00 по московскому времени.