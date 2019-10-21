Гончаренко считает, что «Ростов» показывает самый интересный футбол в РПЛ На данный момент донской клуб занимает 4-е место в таблице, набрав за 13 туров 26 очков.

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, кто на сегодняшний день показывает самый интересный футбол в чемпионате России. По его словам, это «Ростов», выступающий под руководством Валерия Карпина.

«Ростов» изменился по сравнению с прошлым годом. Наверное, то, как они перестроились с обороны в более атакующий вариант, пошло им в плюс. Они неспроста в лидирующей группе. То есть в первую очередь «Ростов» надо отметить», – цитирует специалиста пресс-служба РПЛ.

В последнем матче донской клуб проиграл на выезде «Зениту» со счетом 1:6. 26 октября команде предстоит домашний матч против «Сочи».