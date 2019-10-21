Чорлука – о матче с «Ювентусом»: Постараемся не повторить ошибок, которые совершили две недели назад

Защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука дал комментарий перед матчем против «Ювентуса» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Атлетико», как и «Юве», одна из сильнейших команд. Мы постараемся завтра не повторить ошибок, которые совершили две недели назад. Это две равные команды», – цитирует игрока Sport24.ru.
Во 2-м туре «Локомотив» проиграл мадридскому «Атлетико» со счетом 0:2. На данный момент команда Юрия Семина занимает 3-е место в группе D.
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