Гендиректор «Крыльев»: Мы однажды вылетели в ФНЛ, потому что судья ошибся Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков не согласился с мнением члена попечительского совета «Оренбурга» Василия Столыпина переиграть матч 13-го тура чемпионата России между этими командами (1:0).

В концовке встречи Василий Казарцев ошибочно не назначил пенальти в пользу «горожан».

– Нам тоже много не назначают пенальти. Ну давайте теперь переиграем полчемпионата. Мы однажды так вылетели в ФНЛ, потому что судья ошибся. Давайте тогда весь тот чемпионат переиграем. Людям свойственно ошибаться, и судьи в этом смысле не исключение, – приводит слова Шашкова «Спорт день за днем».