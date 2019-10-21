Гендиректор «Крыльев»: Мы однажды вылетели в ФНЛ, потому что судья ошибся

В концовке встречи Василий Казарцев ошибочно не назначил пенальти в пользу «горожан».
– Нам тоже много не назначают пенальти. Ну давайте теперь переиграем полчемпионата. Мы однажды так вылетели в ФНЛ, потому что судья ошибся. Давайте тогда весь тот чемпионат переиграем. Людям свойственно ошибаться, и судьи в этом смысле не исключение, – приводит слова Шашкова «Спорт день за днем».
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