Гендиректор «Крыльев»: Мы однажды вылетели в ФНЛ, потому что судья ошибся - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 октября 2019 19:50ФутболКоноплев Александр

Гендиректор «Крыльев»: Мы однажды вылетели в ФНЛ, потому что судья ошибся

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков не согласился с мнением члена попечительского совета «Оренбурга» Василия Столыпина переиграть матч 13-го тура чемпионата России между этими командами (1:0).

В концовке встречи Василий Казарцев ошибочно не назначил пенальти в пользу «горожан».

– Нам тоже много не назначают пенальти. Ну давайте теперь переиграем полчемпионата. Мы однажды так вылетели в ФНЛ, потому что судья ошибся. Давайте тогда весь тот чемпионат переиграем. Людям свойственно ошибаться, и судьи в этом смысле не исключение, – приводит слова Шашкова «Спорт день за днем».

Дмитрий Сосновский: Со дня на день должны назначить бой Боец UFC Дмитрий Сосновский объяснил, почему не выступит на турнире в Москве, но заявил, что все травмы остались в прошлом. Кроме того, россиянин назвал имя лучшего бойца современности. 16.10.2019 13:00 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Бывший мэр Калининграда: С Волковым просто поступали по-скотски Макгрегор проведет пресс-конференцию в Москве Дана Уайт: Конор больше не диктует условия, поэтому слово за Хабибом
Туктамышева и Щербакова будут кататься ночью в казино. Анонс турниров уик-энда Сегодня в 11 часов вечера по московскому времени стартует серия Гран-при. Место для первого этапа выбрано оригинальней некуда – это Лас-Вегас! 18.10.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев
Везет алкоголь. Макгрегор едет в Москву не для разогрева боя с Хабибом 24 октября бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в Москве проведет свою первую пресс-конференцию. 21.10.2019 17:47 ММА Ващенко Сергей
Медведев превратился в монстра. Почему он «разрывает» Тур? Даниил Медведев сыграл шесть финалов подряд, взял два «Мастерса» и обошел Федерера в чемпионской гонке ATP. «Советский спорт» – о том, почему он так крут. И чего ждать от него дальше. 16.10.2019 09:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Рублев поднялся на 21-е место в чемпионской гонке, Хачанов опустился на 17-е Рублев поднялся на 22-е место в рейтинге ATP Маррэй обыграл Вавринку в финале турнира в Антверпене
Сергей Шахрай: Судьи не правы – Павлюченко и Ходыкин катались лучше китайцев Серебряный призер Олимпиады, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай специально для «Советского спорта» подвел итоги короткой программы на первом этапе Гран-при по фигурному катанию в Лас-Вегасе. 19.10.2019 14:18 Фигурное катание Волохов Юрий
Видео всех голов 13-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 13-го тура чемпионата России. 20.10.2019 21:00 Футбол
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Шуми Бабаев: Мне нравится хоккей на канадской коробке Очередным гостем пресс-центра «Советского спорта» стал известный хоккейный агент Шуми Бабаев. 17.10.2019 12:00 Хоккей Домрачев Владислав
Касаткина уже не чемпионка. И потеряет 30 строчек в рейтинге Дарья Касаткина не защитила титул на «Кубке Кремля», проиграв уже в первом раунде – украинке Даяне Ястремской. В рейтинге WTA экс-первая ракетка России может покинуть топ-70. 15.10.2019 21:30 Теннис Мысин Николай
Титул – лучший подарок. Рублев выиграл «Кубок Кремля» в свой 22-й день рождения Адриан Маннарино второй год подряд вышел в финал московского турнира, и второй раз подряд уступил. 20.10.2019 19:30 Теннис Мысин Николай
Новости
19:50 Футбол Гендиректор «Крыльев»: Мы однажды вылетели в ФНЛ, потому что судья ошибся
19:42 Бокс «Первый канал» покажет бой Ковалева и Альвареса в прямом эфире
19:33 Футбол Жиру может перейти в третий лондонский клуб в карьере
19:20 Хоккей «Ак Барс» разгромил «Автомобилист» в Екатеринбурге
19:12 Футбол Чорлука – о матче с «Ювентусом»: Постараемся не повторить ошибок, которые совершили две недели назад
19:08 Футбол Юрий Семин: Еще никто не смог остановить Роналду
18:48 Хоккей «Локомотив» объявил о назначении Пелино главным тренером команды
18:45 Футбол Юрий Семин: Антон Миранчук и Джорджевич не готовятся к «Ювентусу»
18:34 Бокс Уайлдер считает, что Руис победит Джошуа в реванше
18:32 Футбол Сербия проведет матч без зрителей
18:18 Футбол Легенда «Лудогорца» возглавил сборную Болгарию
18:17 Футбол Гончаренко считает, что «Ростов» показывает самый интересный футбол в РПЛ
18:10 Футбол Хеведес не включил «Спартак» в список претендентов на победу в РПЛ
17:59 Футбол Щесны сыграет против «Локомотива»
17:30 Теннис Бетани Маттек-Сэндз: Для меня настоящее удовольствие находиться в России
17:09 Футбол Зюле пропустит чемпионат Европы
16:52 Хоккей «Куньлунь» дома обыграл «Сочи»
16:41 Футбол СМИ: Зидана уволят в случае поражения от «Галатасарая»
16:15 Футбол Валерий Есипов: В 1996 году был беспредел, и нетрезвые люди нас судили
16:10 Хоккей Спунер продолжит карьеру в минском «Динамо»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика