Валерий Кечинов: В игре «Спартака» ничего не изменилось. Вообще В конце сентября клуб уволил Олега Кононова. Место главного тренера занял немецкий специалист Доменико Тедеско.

Экс-полузащитник московского «Спартака» Валерий Кечинов дал комментарий после матча с «Рубином» в 13-м туре РПЛ (0:0), который стал первым для Доменико Тедеско у руля красно-белых.

«В игре «Спартака» ничего не изменилось. Вообще ничего. Даже в последнем матче Кононова с «Оренбургом» было очень много моментов, которые не реализовали. Стопроцентных моментов в игре против казанцев не было, а «Рубин» был ближе к победе. Попасть в еврокубки «Спартаку» будет очень сложно, шанс упущен», – цитирует Кечинова «Чемпионат».

На данный момент красно-белые занимают 10-е место в таблице РПЛ, набрав за 13 туров 15 очков.