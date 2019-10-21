Валерий Кечинов: В игре «Спартака» ничего не изменилось. Вообще

Экс-полузащитник московского «Спартака» Валерий Кечинов дал комментарий после матча с «Рубином» в 13-м туре РПЛ (0:0), который стал первым для Доменико Тедеско у руля красно-белых.
«В игре «Спартака» ничего не изменилось. Вообще ничего. Даже в последнем матче Кононова с «Оренбургом» было очень много моментов, которые не реализовали. Стопроцентных моментов в игре против казанцев не было, а «Рубин» был ближе к победе. Попасть в еврокубки «Спартаку» будет очень сложно, шанс упущен», – цитирует Кечинова «Чемпионат».
На данный момент красно-белые занимают 10-е место в таблице РПЛ, набрав за 13 туров 15 очков.
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