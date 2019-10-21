Новым главным тренером «Дженоа» станет Мотта, а не Каррера

Как утверждает Tuttomercatoweb, сегодня стороны уладили последние детали контракта.
Ранее сообщалось, что главным претендентом на этот пост считается бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера, однако президент генуэцев Энрико Презозиози остановился на кандидатуре Мотты, который выступал за «Дженоа» с 2008 по 2009 год.
Бразилец с итальянским паспортом начал тренерскую карьеру в 2019 году, когда он возглавил юношескую команду «ПСЖ».
Дмитрий Сосновский: Со дня на день должны назначить бой Боец UFC Дмитрий Сосновский объяснил, почему не выступит на турнире в Москве, но заявил, что все травмы остались в прошлом. Кроме того, россиянин назвал имя лучшего бойца современности. 16.10.2019 13:00 ММА Усачев Владислав Забили Гвоздика. Бетербиев деклассировал украинского боксера Россиянин Артур Бетербиев стал обладателем двух поясов чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,3 кг) по версиям WBC и IBF после победы над украинцем Александром Гвоздиком. 19.10.2019 09:42 Бокс Усачев Владислав Антон, Дзюба или Семин: кто стал главным героем 13-го тура «Советский спорт» – о трех самых главных героях 13-го тура РПЛ. 21.10.2019 13:15 Футбол Безъязычный Алексей Медведев превратился в монстра. Почему он «разрывает» Тур? Даниил Медведев сыграл шесть финалов подряд, взял два «Мастерса» и обошел Федерера в чемпионской гонке ATP. «Советский спорт» – о том, почему он так крут. И чего ждать от него дальше. 16.10.2019 09:00 Теннис Мысин Николай Александр Егоров: У судьи Казарцева был неудачный день Глава судейства и инспектирования РФС по традиции прокомментировал самые резонансные эпизоды прошедшего тура премьер-лиги. 21.10.2019 16:32 Футбол Григорьевская Юлия Сергей Матвеев: Быстрый гол помог сопернику реализовать свой план на игру Наставник «Краснодара» Сергей Матвеев, резюмируя выездную ничью с«Динамо» , отметил, что выбранная соперником схема с тремя центральными защитниками не стала неожиданностью для его команды. 20.10.2019 22:45 Футбол Мощенко Захар Горе для Егора. Рублев обыграл Герасимова и вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля» В четверг определились последние четвертьфиналисты московского турнира. Победы во втором раунде из россиян одержали Андрей Рублев, Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова, которая взяла верх над Варварой Грачевой. 17.10.2019 23:45 Теннис Мысин Николай Юрий Семин: Обсудил «Ювентус» с Хеведесом Главный тренер «Локомотив» рассказал о подготовке к матчу в Турине. 21.10.2019 20:49 Футбол Сергеев Иван Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий