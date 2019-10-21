Новым главным тренером «Дженоа» станет Мотта, а не Каррера «Дженоа» завтра объявит о подписании контракта с 37-летним Тиаго Моттой.

Как утверждает Tuttomercatoweb, сегодня стороны уладили последние детали контракта.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на этот пост считается бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера, однако президент генуэцев Энрико Презозиози остановился на кандидатуре Мотты, который выступал за «Дженоа» с 2008 по 2009 год.

Бразилец с итальянским паспортом начал тренерскую карьеру в 2019 году, когда он возглавил юношескую команду «ПСЖ».