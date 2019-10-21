Доменико Тедеско: Вижу потенциал в «Спартаке». Мне очень интересно Ранее немецкий специалист работал с «Шальке 04».

Новый главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему принял предложение российского клуба, а также рассказал о своих планах у руля красно-белых.

«Спартак» – это марка, имя, определенное величие. Я видел эту команду еще в детстве и юности.

Прежде чем принять предложение от «Спартака», я приехал в Москву на неделю, чтобы посмотреть все изнутри. Я посмотрел тренировочную базу, сам город, пообщался с людьми. Проанализировал кадровую ситуацию, узнав, сколько в команде игроков: сколько молодых, сколько опытных.

Я вижу потенциал в этом клубе и в этой команде. Мне понравился «Спартак». Я пришел сюда, чтобы привнести свежий воздух и свежий ветер. Мне очень интересно.

Вы знаете, какова ситуация у «Спартака» в этом сезоне. Но в следующем сезоне все может быть по-другому. У меня есть голод к успеху», – сказал специалист в эфире телеканала «Матч Премьер».

Тедеско уже успел провести матч у руля столичного клуба. В 13-м туре РПЛ его команда сыграла вничью с «Рубином» (0:0).

На данный момент красно-белые занимают 10-е место в таблице РПЛ, набрав за 13 туров 15 очков.