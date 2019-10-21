«Реал» продаст несколько футболистов ради трансфера Мбаппе - Советский спорт
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21 октября 2019 22:38ФутболГичунцев Артур

«Реал» продаст несколько футболистов ради трансфера Мбаппе

Об этом сообщает AS.

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес по-прежнему заинтересован в приглашении форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Согласно источнику, этой зимой клуб продаст несколько футболистов, которые не входят в планы Зинедина Зидана. Таким образом, «сливочные» хотят разгрузить зарплатную ведомость, а летом 2020 года сосредоточатся на приглашении нападающего.

20-летний Мбаппе мог оказаться в «Реале» еще в 2017 году, но тогда он решил перейти в «ПСЖ». Об этом рассказал бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев, который договорился о продаже форварда в столичный клуб за 170 млн евро.

Добавим, что контракт игрока в силе до 2022 года, а его трансферный лист оценивается в 200 млн евро.

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