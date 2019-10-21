Доменико Тедеско: В «Локомотиве» много опытных и техничных игроков

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско дал комментарий перед дерби с «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ.
«Локомотив» – примерно такая же команда, как и тогда, когда я встречался с ними, тренируя «Шальке-04». Большое количество опытных игроков, много техничных игроков, могут долго держать мяч», – сказал специалист в эфире телеканала «Матч Премьер».
На данный момент «Локо» занимает 1-е место в таблице РПЛ, набрав 29 очков за 13 матчей. В активе «Спартака» – 15 баллов и 10-я позиция.
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