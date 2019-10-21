Серхио Рамос: Вся раздевалка «Реала» будет поддерживать Зидана до самой смерти

Капитан и защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос высказался после матча с «Мальоркой» (0:1) в 9-м туре испанской примеры.
В частности, футболист поддержал главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана, а также рассказал о состоянии команды.
«Мы думаем только о победе. В таком клубе, как «Реал» другого варианта просто нет. Что касается Зидана, то вся раздевалка будет поддерживать его до самой смерти. Нам не в первой совершать камбэки, и единственный способ сделать это – поддерживать друг друга», – цитирует Рамоса AS.
22 октября «Реал» на выезде сыграет с «Галатасараем». Встреча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов стартует в 22.00 мск.
На данный момент «бланкос» занимают последнее место в группе, не одержав ни одной победы после двух матчей.
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