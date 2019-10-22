«Арсенал» на выезде проиграл «Шеффилду»

В матче 9-го тура АПЛ лондонский «Арсенал» уступил в гостях «Шеффилд Юнайтед» со счетом 0:1. Единственный гол был забит на 30-й минуте, а его автором стал Ли Муссе.
Таким образом, столичный клуб опустился на 5-ю позицию. В его активе 15 очков. У «Шеффилда» – 12 баллов и 9-е место.
В следующем туре команда Унаи Эмери сыграет в Лондоне с «Кристал Пэлас», а «Шеффилд» днем позже встретится с «Вест Хэмом».
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