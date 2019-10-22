«Арсенал» на выезде проиграл «Шеффилду» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 октября 2019 00:37ФутболГичунцев Артур

«Арсенал» на выезде проиграл «Шеффилду»

Встреча прошла на стадионе «Брэммел Лэйн».

В матче 9-го тура АПЛ лондонский «Арсенал» уступил в гостях «Шеффилд Юнайтед» со счетом 0:1. Единственный гол был забит на 30-й минуте, а его автором стал Ли Муссе.

Таким образом, столичный клуб опустился на 5-ю позицию. В его активе 15 очков. У «Шеффилда» – 12 баллов и 9-е место.

В следующем туре команда Унаи Эмери сыграет в Лондоне с «Кристал Пэлас», а «Шеффилд» днем позже встретится с «Вест Хэмом».

Исмаил Силлах: Жалко Гвоздика, Бетербиев – молодец Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBO (79.3 кг) Исмаил Силлах подвел итоги встречи чемпиона по версии IBF россиянина Артура Бетербиева и обладателя титула WBC украинца Александра Гвоздика. 19.10.2019 17:56 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Артур Бетербиев: Гвоздик вел на записках судей? Я не удивлен, но мне нет до них дела Боб Арум: Мы смотрим на победителя боя Ковалев – Альварес и знаем о желании провести бой Бивола Артур Бетербиев: Кто следующий соперник? Готов к любому, мне все равно
Орзубек Назаров: Бетербиев «сломал» Гвоздика, Александр сдался Бывший чемпион мира по версии WBA в легком весе Орзубек Назаров подвел итоги встречи чемпиона по версии IBF россиянина Артура Бетербиева и обладателя титула WBC украинца Александра Гвоздика. 19.10.2019 16:35 Бокс Усачев Владислав
Вилков, кажется, ничего не испортил. «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» Бело-голубые в первом матче после увольнения Дмитрия Хохлова сумело не уступить на своем поле «быкам». 20.10.2019 21:15 Футбол Мощенко Захар
Чемпионат мира на семь с половиной недель. Стартует Гран-при-2019 В пятницу в Лас-Вегасе начнется первый этап крупнейшей серии международных турниров. 16.10.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Станислава Константинова: Тарасова советует сменить тренера, но я не вижу причин для этого Артур Дмитриев: Щербакова технически сильнее своих оппонентов, в том числе в прыжковых элементах Алексей Мишин: Туктамышева будет бороться за выход в финал в финал Гран-при
Дмитрий Сосновский: Со дня на день должны назначить бой Боец UFC Дмитрий Сосновский объяснил, почему не выступит на турнире в Москве, но заявил, что все травмы остались в прошлом. Кроме того, россиянин назвал имя лучшего бойца современности. 16.10.2019 13:00 ММА Усачев Владислав
Кучеров уже в пятом из восьми матчей сезона не набрал ни одного очка Один из главных фаворитов сезона «Тампа» потерпела дома самое крупное поражение в сезоне, уступив «Колорадо» 2:6. 20.10.2019 09:45 Хоккей Славин Виталий
Овечкин забил, а Кузнецов – отдал. «Вашингтон» разобрался с «Чикаго» «Советский спорт» рассказывает о матчах дня. 21.10.2019 09:00 Хоккей Костяев Иван
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Самсонов чуть не побил рекорд страны на Мемориале Тена. Обзор событий уик-энда На «челленджере» в Эспо кроме дуэли Косторная – Туктамышева хватало разных событий. Но начнем мы не с Финляндии, а с Алма-Аты – и 14-летнего Даниила Самсонова. 14.10.2019 17:30 Фигурное катание Тигай Лев
Забили Гвоздика. Бетербиев деклассировал украинского боксера Россиянин Артур Бетербиев стал обладателем двух поясов чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,3 кг) по версиям WBC и IBF после победы над украинцем Александром Гвоздиком. 19.10.2019 09:42 Бокс Усачев Владислав
Новости
01:31 Футбол Винисиус, де Лигт и Санчо претендуют на звание лучшего игрока до 21 года
01:14 Футбол Комбаров – о первом матче «Спартака» под руководством Тедеско: Пока тяжело делать выводы
00:57 Теннис Хачанов обыграл Хуркача на турнире в Вене
00:37 Футбол «Арсенал» на выезде проиграл «Шеффилду»
23:44 Футбол France Football назвал претендентов на «Золотой мяч»
23:30 Футбол Серхио Рамос: Вся раздевалка «Реала» будет поддерживать Зидана до самой смерти
23:06 ММА Макгрегор отреагировал на информацию о скором приезде в Москву
22:55 Футбол Доменико Тедеско: В «Локомотиве» много опытных и техничных игроков
22:38 Футбол «Реал» продаст несколько футболистов ради трансфера Мбаппе
22:18 ММА Камил Гаджиев – о приезде Макгрегора в Москву: Это раскрутка боя с Хабибом
21:57 Хоккей ЦСКА одержал седьмую победу подряд
21:53 ММА Алексей Кунченко: UFC не так часто будет проводить турниры в России
21:50 Хоккей «Локомотив» проиграл «Трактору» в Ярославле
21:30 Футбол Первушин – и. о. главного тренера «Тамбова»
21:23 ММА Алексей Кунченко: Никто не может ничего поделать с Хабибом
21:06 Футбол Доменико Тедеско: Вижу потенциал в «Спартаке». Мне очень интересно
20:53 Баскетбол «Зенит» уступил «Калеву» на выезде
20:50 Футбол Хеведес вспомнил о конфликте с Тедеско
20:37 Футбол Новым главным тренером «Дженоа» станет Мотта, а не Каррера
20:30 ММА Магомедшарипов – о бое Емельяненко и Кокляева: Это шоу, спорта в этом очень мало
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика