«Арсенал» на выезде проиграл «Шеффилду» Встреча прошла на стадионе «Брэммел Лэйн».

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В матче 9-го тура АПЛ лондонский «Арсенал» уступил в гостях «Шеффилд Юнайтед» со счетом 0:1. Единственный гол был забит на 30-й минуте, а его автором стал Ли Муссе.

Таким образом, столичный клуб опустился на 5-ю позицию. В его активе 15 очков. У «Шеффилда» – 12 баллов и 9-е место.

В следующем туре команда Унаи Эмери сыграет в Лондоне с «Кристал Пэлас», а «Шеффилд» днем позже встретится с «Вест Хэмом».