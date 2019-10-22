Комбаров – о первом матче «Спартака» под руководством Тедеско: Пока тяжело делать выводы Немецкий специалист возглавил команду на прошлой неделе.

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался об игре красно-белых в матче 13-го тура РПЛ против «Рубина» (1:1), который стал первым для Доменико Тедеско на посту наставника столичного клуба.

«Пока тяжело делать выводы, была только одна игра. Когда приходит новый тренер, у него несколько новых футболистов на поле. Сейчас он в стадии изучения команды, коллектива, возможно, он будет пробовать новые связки. Надо дать ему несколько игр и смотреть динамику.

В «Спартаке» всегда тяжело работать, это специфический клуб. Там огромное давление со стороны болельщиков и прессы. Если Тедеско сможет закрепить свой авторитет в команде, возможно, его ждет хорошее будущее в «Спартаке», – заявил Комбаров в эфире «Матч ТВ».

На данный момент красно-белые занимают 10-е место в таблице РПЛ, набрав за 13 туров 15 очков. Что касается «Локо», то команда Юрия Семина расположилась на 1-й позиции. В ее активе 29 баллов.