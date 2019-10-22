Винисиус, де Лигт и Санчо претендуют на звание лучшего игрока до 21 года

Стал известен окончательный список футболистов, претендующих на звание лучшего игрока до 21 года. Об этом сообщает пресс-служба France Football.
Жоау Фелиш («Атлетик»), Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд), Мойзе Кин («Эверто»н), Сэмюэл Чуквуэзе («Вильярреал»), Ли Кан Ин («Валенсия»), Маттейс де Лигт («Ювентус»), Винисиус Жуниор («Реа»л), Кай Хавертц («Байер»), Маттео Гендузи («Арсенал») и Андрей Лунин («Вальядолид»).
Трофей вручат 2 декабря на специальной церемонии в Париже. Там же станет известен обладатель «Золотого мяча», а также голкипер, получивший приз имени Льва Яшина.
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