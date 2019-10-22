Зинедин Зидан: Хотим начать набирать по три очка, начиная с матча против «Галатасарая»

- Я в «Реале» уже 18 лет. Подобное случалось со мной и как с игроком. Я знаю, каково текущее положение вещей и какое давление оно с собой несет. Мы хотим начать набирать по три очка, начиная с завтрашнего дня, - цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.
Напомним, что в первых двух матчах группового этапа «Реал» проиграл в гостях «ПСЖ» со счетом 0:3, а затем сыграл на своем поле вничью с «Брюгге» - 1:1. Перед стартом третьего тура «Реал» занимает четвертую строчку в турнирной таблице группы А.
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