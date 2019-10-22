Фатих Терим: Надо вывести «Реал» из его зоны комфорта - Советский спорт
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22 октября 2019 08:31Футбол

Фатих Терим: Надо вывести «Реал» из его зоны комфорта

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала».

- Надо вывести «Реал» из его зоны комфорта. Будем дорожить мячом. Мы также неплохо поработали над комбинациями. Надо быть на высоте в индивидуальном плане и как команда, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, что встреча состоится сегодня, 22 октября, в Турции и начнется 22:00 по московскому времени.

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