Фатих Терим: Надо вывести «Реал» из его зоны комфорта Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала».

Загрузка...

- Надо вывести «Реал» из его зоны комфорта. Будем дорожить мячом. Мы также неплохо поработали над комбинациями. Надо быть на высоте в индивидуальном плане и как команда, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, что встреча состоится сегодня, 22 октября, в Турции и начнется 22:00 по московскому времени.