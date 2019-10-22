Фатих Терим: Надо вывести «Реал» из его зоны комфорта

- Надо вывести «Реал» из его зоны комфорта. Будем дорожить мячом. Мы также неплохо поработали над комбинациями. Надо быть на высоте в индивидуальном плане и как команда, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.
Напомним, что встреча состоится сегодня, 22 октября, в Турции и начнется 22:00 по московскому времени.
Туктамышева и Щербакова будут кататься ночью в казино. Анонс турниров уик-энда Сегодня в 11 часов вечера по московскому времени стартует серия Гран-при. Место для первого этапа выбрано оригинальней некуда – это Лас-Вегас! 18.10.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев Самсонов чуть не побил рекорд страны на Мемориале Тена. Обзор событий уик-энда На «челленджере» в Эспо кроме дуэли Косторная – Туктамышева хватало разных событий. Но начнем мы не с Финляндии, а с Алма-Аты – и 14-летнего Даниила Самсонова. 14.10.2019 17:30 Фигурное катание Тигай Лев Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий Слуцкий назвал руководство волгоградского «Ротора» дебилами Конфликт между экс-наставником сборной России, волгоградцем Леонидом Слуцким и местными футбольными функционерами вышел на новый уровень. 21.10.2019 20:05 Футбол Исмаил Силлах: Жалко Гвоздика, Бетербиев – молодец Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBO (79.3 кг) Исмаил Силлах подвел итоги встречи чемпиона по версии IBF россиянина Артура Бетербиева и обладателя титула WBC украинца Александра Гвоздика. 19.10.2019 17:56 Бокс Усачев Владислав Кучеров уже в пятом из восьми матчей сезона не набрал ни одного очка Один из главных фаворитов сезона «Тампа» потерпела дома самое крупное поражение в сезоне, уступив «Колорадо» 2:6. 20.10.2019 09:45 Хоккей Славин Виталий Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев Забили Гвоздика. Бетербиев деклассировал украинского боксера Россиянин Артур Бетербиев стал обладателем двух поясов чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,3 кг) по версиям WBC и IBF после победы над украинцем Александром Гвоздиком. 19.10.2019 09:42 Бокс Усачев Владислав «Витя, я тебе в Перми машину сожгу!» - пообещал судье главный тренер «Амура» Александр Гулявцев Проходной матч в Хабаровске между «Амуром» и московским «Динамо» превратился в зрелище. 21.10.2019 20:32 Хоккей Домрачев Владислав Антон, Дзюба или Семин: кто стал главным героем 13-го тура «Советский спорт» – о трех самых главных героях 13-го тура РПЛ. 21.10.2019 13:15 Футбол Безъязычный Алексей