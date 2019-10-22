Хосеп Гвардиола: Очень приятно наблюдать за игрой «Аталанты» Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты».

- Очень приятно наблюдать за игрой команды Гасперини. Они играют смело и уважают своих болельщиков. Они идут на большой риск, и я уверен, что во вторник вечером «Аталанта» сыграет в своем привычном стиле, - цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

Напомним, что встреча состоится сегодня, 22 октября, в Манчестере (Англия) и начнется 22:00 по московскому времени.

После двух туров «Манчестер Сити» с шестью очками лидирует в турнирной таблице группы С. «Аталанта», проиграв две первых встречи, расположилась на четвертой строчке.