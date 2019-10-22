Дмитрий Баринов: Прилетели в Турин только за победой Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом».

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- «Ювентус» - топ-клуб, одна из лучших европейских команд. Игра с таким соперником легкой не станет, зато точно будет интересно. Не могу сказать, что есть страх, но определенное волнение присутствует.

Важно выйти на поле и сыграть как можно более собранно, концентрируясь на каждом эпизоде. Лига чемпионов ошибок не прощает. Наша главная задача - выполнить на поле все тренерские установки. И, конечно, играть, биться друг за друга.

После встречи в Грозном у нас началась подготовка к «Ювентусу». Мы тщательно разбираем соперника, его сильные стороны. Определенно, прилетели в Турин только за победой, - приводят слова Баринова «Известия».

Напомним, что матч состоится в Турине (Италия) на стадионе «Альянц - Ювентус» и начнется в 22:00 по московскому времени.

Добавим, что после двух туров группового раунда «Локомотив» с тремя очками занимает третью строчку в турнирной таблице группы D. «Ювентус», набрав четыре очка в первых двух встречах, расположился на первом месте.