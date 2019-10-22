Криштиану Роналду: «Ювентус» попытается выиграть все трофеи, хотя мы знаем, что это будет сложно Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, что итальянская команда попытается выиграть все турниры, в которых принимает участие.

- Возраст - это просто число и не означает, что в 35-36 лет вы находитесь в конце своей спортивной карьеры. Своей игрой я могу показать, что все еще чувствую себя хорошо на поле, но ощущаю более зрелым и более тонко понимаю игру.

Мы хотим выиграть серию А, Кубок страны, Лигу чемпионов. «Ювентус» должен мыслить масштабно. Собираемся попытаться выиграть все трофеи, хотя знаем, что это будет сложно. Несмотря на то, что одержать победу в чемпионате Италии и Лиге чемпионов буде особенно тяжело, я думаю, что это возможно. Возможно все.

Самое важное - это командные награды. Если вы выигрываете трофей с клубом, у вас больше шансов получить индивидуальный приз. «Золотой мяч» для меня на втором месте.

Для меня важно побеждать и забивать мячи, так как я получаю удовольствие, приходя домой, видеть, как радуются этому мои дети. Это делает меня счастливым и мотивирует меня продолжать тренироваться, - цитирует Роналду ESPN.

Напомним, что после восьми туров чемпионата Италии «Ювентус», набрав 22 очка, занимает первую строчку в турнирной таблице серии А. В Лиге чемпионов «Ювентус» с четырьмя очками возглавляет группу D.

Сегодня в Турине (Италия) на стадионе «Альянц - Ювентус» в рамках третьего тура Лиги чемпионов итальянский клуб сыграет против московского «Локомотива».