Тренер «Аталанты»: Когда играешь с лучшими, то тебе нечего терять

- «Манчестер Сити» определенно способен выиграть Лигу чемпионов, но когда играешь с лучшими, то тебе нечего терять, и это делает футбол гораздо интереснее, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА
Добавим, что встреча состоится сегодня, 22 октября, в Манчестере (Англия) и начнется 22:00 по московскому времени.
После двух туров «Манчестер Сити» с шестью очками лидирует в турнирной таблице группы С. «Аталанта», проиграв две первых встречи, расположилась на четвертой строчке.
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