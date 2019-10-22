Тренер «Аталанты»: Когда играешь с лучшими, то тебе нечего терять Главный тренер «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини – о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

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- «Манчестер Сити» определенно способен выиграть Лигу чемпионов, но когда играешь с лучшими, то тебе нечего терять, и это делает футбол гораздо интереснее, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА

Добавим, что встреча состоится сегодня, 22 октября, в Манчестере (Англия) и начнется 22:00 по московскому времени.

После двух туров «Манчестер Сити» с шестью очками лидирует в турнирной таблице группы С. «Аталанта», проиграв две первых встречи, расположилась на четвертой строчке.