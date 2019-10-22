Маурисио Почеттино: В такие периоды худший соперник - ты сам

- В такие периоды худший соперник - ты сам. Нам предстоит биться не только с «Црвеной Звездой», но также с собой, чтобы прибавить в уверенности, сыграть надежно и добиться результата, которого мы хотим, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА
Добавим, что встреча состоится сегодня в Лондоне и начнется в 22:00 по московскому времени.
После двух туров «Црвена Звезда» с тремя очками занимает второе место в группе В. «Тоттенхэм», имея в активе одно очко, расположился на третьей строчке.
Отметим, что в чемпионате Англии лондонская команда одержала всего три победы в девяти матчах сезона и с 12 очками расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ.
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