Гарри Кейн: Пытаемся изменить ситуацию к лучшему, но путь к успеху не будет безоблачным

- Наши результаты в последнее время не радуют. Мы все хотим выигрывать матчи, но сейчас в моей жизни и жизни клуба новый вызов. Мы пытаемся изменить ситуацию к лучшему. Путь к успеху не будет безоблачным, на этом пути будут трудности, и мы должны их преодолеть, - передает слова Кейна официальный сайт УЕФА
Добавим, что встреча состоится сегодня в Лондоне и начнется в 22:00 по московскому времени.
После двух туров «Црвена Звезда» с тремя очками занимает второе место в группе В. «Тоттенхэм», имея в активе одно очко, расположился на третьей строчке.
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