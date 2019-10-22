Гарри Кейн: Пытаемся изменить ситуацию к лучшему, но путь к успеху не будет безоблачным - Советский спорт
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22 октября 2019 10:44Футбол

Гарри Кейн: Пытаемся изменить ситуацию к лучшему, но путь к успеху не будет безоблачным

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» поделился мнением о результатах команды в текущем сезоне

- Наши результаты в последнее время не радуют. Мы все хотим выигрывать матчи, но сейчас в моей жизни и жизни клуба новый вызов. Мы пытаемся изменить ситуацию к лучшему. Путь к успеху не будет безоблачным, на этом пути будут трудности, и мы должны их преодолеть, - передает слова Кейна официальный сайт УЕФА

Добавим, что встреча состоится сегодня в Лондоне и начнется в 22:00 по московскому времени.

После двух туров «Црвена Звезда» с тремя очками занимает второе место в группе В. «Тоттенхэм», имея в активе одно очко, расположился на третьей строчке.

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