«Барселона» и «Атлетико» достигли соглашения по делу о переходе Гризманна Два испанских клуба договорились о «мирном соглашении» о переходе французского нападающего этим летом.

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«Барселона» выплатила «Атлетико» 15 млн евро в рамках «мирного соглашения» о подписании Антуана Гризманна, сообщает El Mundo.

Отмечается, что в рамках соглашения «Барселона» получила приоритетное право выкупа сразу пяти игроков «Атлетико», среди которых Хосе Хименес и Сауль Ньигес.

Напомним, что в летнее трансферное окно каталонский клуб выкупили ГРизманна у «Атлетико», заплатив отступные в размере 120 миллионов евро. Позже выяснилось, что «Барселона» начала переговоры с игроком о личном контракте в тот момент, когда отступные составляли 200 миллионов.