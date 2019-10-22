«Барселона» и «Атлетико» достигли соглашения по делу о переходе Гризманна

«Барселона» выплатила «Атлетико» 15 млн евро в рамках «мирного соглашения» о подписании Антуана Гризманна, сообщает El Mundo.
Отмечается, что в рамках соглашения «Барселона» получила приоритетное право выкупа сразу пяти игроков «Атлетико», среди которых Хосе Хименес и Сауль Ньигес.
Напомним, что в летнее трансферное окно каталонский клуб выкупили ГРизманна у «Атлетико», заплатив отступные в размере 120 миллионов евро. Позже выяснилось, что «Барселона» начала переговоры с игроком о личном контракте в тот момент, когда отступные составляли 200 миллионов.
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