Петер Бос: В Матче с «Атлетико» мы должны добиться результата - Советский спорт
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22 октября 2019 12:02Футбол

Петер Бос: В Матче с «Атлетико» мы должны добиться результата

Главный тренер «Байера» Петер Бос поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го раунда группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».

- Нам нужны три очка. Мы не должны были проигрывать «Локомотиву». В матче с «Ювентусом» было уже получше, но мы все равно не выиграли. Теперь нам предстоит встреча с «Атлетико», и в ней мы должны добиться результата, - цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.

Добавим, что встреча состоится сегодня в Испании и начнется в 22:00 по московскому времени.

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