«Леганес» объявил об уходе Пеллегрино - Советский спорт
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22 октября 2019 12:29ФутболГичунцев Артур

«Леганес» объявил об уходе Пеллегрино

Специалист возглавил команду в прошлом году.

Аргентинец Маурисио Пеллегрино покинул должность главного тренера «Леганеса», о чем сообщает клубная пресс-служба.

Отмечается, в ближайшее время руководить командой будет тренерский штаб второго состава.

В минувшем сезоне «Леганес» занял 13-е место в таблице чемпионата Испании. На данный момент команда расположилась на последней, 20-й строчке.

26 октября клуб примет в родных стенах «Мальорку». Матч 10-го тура испанской примеры стартует в 17.00 мск.

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