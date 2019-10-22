«Леганес» объявил об уходе Пеллегрино

Аргентинец Маурисио Пеллегрино покинул должность главного тренера «Леганеса», о чем сообщает клубная пресс-служба.
Отмечается, в ближайшее время руководить командой будет тренерский штаб второго состава.
В минувшем сезоне «Леганес» занял 13-е место в таблице чемпионата Испании. На данный момент команда расположилась на последней, 20-й строчке.
26 октября клуб примет в родных стенах «Мальорку». Матч 10-го тура испанской примеры стартует в 17.00 мск.
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