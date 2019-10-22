«Локомотив» сыграет с «Ювентусом» в зеленой форме Встреча пройдет в Турине.

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Футболисты московского «Локомотива» выйдут на игру с «Ювентусом» в зеленой форме. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Напомним, матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоится во вторник, 22 октября и стартует в 22.00 мск.