«Локомотив» сыграет с «Ювентусом» в зеленой форме

Футболисты московского «Локомотива» выйдут на игру с «Ювентусом» в зеленой форме. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Напомним, матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоится во вторник, 22 октября и стартует в 22.00 мск.
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