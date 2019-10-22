Жоау Мариу: Хотим привезти в Москву хороший результат - Советский спорт
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22 октября 2019 13:11Футбол

Жоау Мариу: Хотим привезти в Москву хороший результат

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу опубликовал фотографию с тренировки команды перед матчем 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ювентусом».

«Последняя тренировка перед большой игрой в Лиге чемпионов против «Юве». Хотим привезти в Москву хороший результат!» - подписал полузащитник фотографию, опубликованную в Twitter.

Напомним, матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоится во вторник, 22 октября и стартует в 22.00 мск.

Добавим, что после двух туров группового раунда «Локомотив» с тремя очками занимает третью строчку в турнирной таблице группы D. «Ювентус», набрав четыре очка в первых двух встречах, расположился на первом месте.

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