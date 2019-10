Жоау Мариу: Хотим привезти в Москву хороший результат

«Последняя тренировка перед большой игрой в Лиге чемпионов против «Юве». Хотим привезти в Москву хороший результат!» - подписал полузащитник фотографию, опубликованную в Twitter.

Напомним, матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоится во вторник, 22 октября и стартует в 22.00 мск.

Добавим, что после двух туров группового раунда «Локомотив» с тремя очками занимает третью строчку в турнирной таблице группы D. «Ювентус», набрав четыре очка в первых двух встречах, расположился на первом месте.

Eyes on the ⚽! Last training before the big Champions League game we will have against Juve. We want to bring a good result to Moscow! 🙌🏼🚂 #Локомотив #fclm #fclokomotiv #team #ucl #championsleague pic.twitter.com/J20K2FWFiu