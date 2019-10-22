Микаэль Брага: В Италии «Локомотив» считают самым удобным соперником «Ювентуса» в группе Итальянский журналист La Gazzetta dello Sport Микаэль Брага поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом».

- В Италии «Локомотив» считают самым удобным соперником «Ювентуса» в группе. Но я смотрю в таблицу и вижу, что «Локомотив» идет на третьем месте, а на четвертом – «Байер». Если «Ювентус» проиграет российской команде, это будет нечто. Но даже в таком случае туринцы сохранят дальше статус фаворита.

Против «Ювентуса» будут болеть многие итальянцы – те, кто не болеют за него в чемпионате. Для них победа «Локомотива» станет приятной. Если вы думаете, что каждый итальянец переживает в еврокубках за все команды из своей страны, то вы сильно ошибаетесь. На первом месте клубные предпочтения, - цитирует Брагу «Евро-футбол.ру».

Напомним, что матч состоится в Турине (Италия) на стадионе «Альянц - Ювентус» и начнется в 22:00 по московскому времени.

После двух туров группового раунда «Локомотив» с тремя очками занимает третью строчку в турнирной таблице группы D. «Ювентус», набрав четыре очка в первых двух встречах, расположился на первом месте.