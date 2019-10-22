Черчесов посетил мероприятие в честь 90-летия Яшина На Ваганьковском кладбище в Москве прошло мероприятие, посвященное Льву Яшину, которому сегодня исполнилось бы 90 лет.

Новости СМИ2 Мероприятие посетили руководители «Динамо», ветераны сборной СССР, государственный деятель Сергей Степашин, болельщики бело-голубых и главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Присутствующие возложили цветы к могиле Яшина и почтили его память. Подробнее об этом мероприятии читайте в нашем вечернем материале.