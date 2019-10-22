«Зенит» вылетел в Германию на матч с «РБ Лейпциг»

Как сообщает пресс-служба «Зенита», питерский клуб отправился в Германию, где команде Сергея Семака предстоит матч против «РБ Лейпциг».
Отмечается, что сегодня его подопечные проведут тренировку, а сам специалист даст пресс-конференцию для журналистов.
Добавим, что матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» – «Зенит» стартует в 22.00 мск.
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