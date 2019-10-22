С 14-го тура РПЛ российские клубы будут играть желтым мячом (фото)

С 14-го тура чемпионата России отечественные клубы будут проводить матчи с желтым мячом, который был представлен сегодня, 22 октября. Он выполнен от компании Nike.
Также сообщается, что в зимнее время клубы будут играть красным мячом. К матчам с белыми мячами команды вернутся в апреле следующего года.
Добавим, что на данный момент лидером чемпионата России является московский «Локомотив». В активе столичного клуба 29 очков.
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