С 14-го тура РПЛ российские клубы будут играть желтым мячом (фото) Об этом сообщает пресс-служба лиги.

С 14-го тура чемпионата России отечественные клубы будут проводить матчи с желтым мячом, который был представлен сегодня, 22 октября. Он выполнен от компании Nike.

Также сообщается, что в зимнее время клубы будут играть красным мячом. К матчам с белыми мячами команды вернутся в апреле следующего года.

Добавим, что на данный момент лидером чемпионата России является московский «Локомотив». В активе столичного клуба 29 очков.