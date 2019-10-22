Арсен Венгер: Аршавин – один из немногих, у кого действительно получилось на Западе

Бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер оценил выступление в составе «пушкарей» российского нападающего Андрея Аршавина. Напомним, в составе «канониров» он провел 145 матчей, забил 31 гол и отдал 46 голевых передач.
«Журналисты из России меня часто спрашивают, например, об Андрее Аршавине. И всегда используют одну и ту же формулировку: «Что у него пошло не так в «Арсенале»?». Да почему же не так-то? Аршавин добился очень многого, он один из тех редких российских футболистов, у кого действительно получилось на Западе. Просто когда он попал в «Арсенал», ему уже было к тридцати, он строил свою игру иначе. Но он отличный спортсмен», – цитирует француза Meduza.
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