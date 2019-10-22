Матчи «Локомотив» – «Спартак» и ЦСКА – «Динамо» пройдут под контролем VAR Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Новости СМИ2 Стали известны имена арбитров, назначенные на матчи 14-го тура чемпионата России. Отметим, что на дерби «Локомотив» – «Спартак», а также поединке ЦСКА – «Динамо», будет работать система видеопомощи арбитрам (VAR). Матч «Локомотив» – «Спартак» рассудят: Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Тихон Калугин (Москва), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ВАР – Михаил Вилков (Нижний Новгород), АВАР – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Владимир Овчинников (Москва). На дерби ЦСКА – «Динамо» отработают: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); ВАР – Виталий Мешков (Дмитров), АВАР – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Сергей Зуев (Москва). Другие матчи рассудят: 25 октября (пятница) «Рубин» – «Урал»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); 26 октября (суббота) «Тамбов» – «Уфа»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); «Ахмат» – «Арсенал»: судья – Николай Волошин (Смоленск); «Ростов» – «Сочи»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); 27 октября (воскресенье) «Крылья Советов» – «Зенит»: судья – Станислав Васильев (Ижевск); «Краснодар» – «Оренбург»: судья – Алексей Матюнин (Москва).