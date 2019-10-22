«Локомотив» обыграл «Ювентус» в Юношеской лиге УЕФА

Футболисты московского «Локомотива» нанесли домашнее поражение игрокам «Ювентуса» в 3-м туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу российского клуба.

В составе победителей по голу забили полузащитник Максим Петров (29-я минута), а также защитник Илья Петухов (77, с пенальти). Итальянцы сократили отставание в концовке поединка – отличился защитник Паоло Гоцци Иверу (83).

В следующем туре командам предстоит еще один матч, который пройдет 6 ноября на домашней арене московского клуба и стартует в 15.00.

Добавим, что матч основных команд стартует в 22.00 мск.