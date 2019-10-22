Максим Калиниченко: «Ювентус» показывает не лучший футбол в обороне - Советский спорт
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22 октября 2019 17:19ФутболГичунцев Артур

Максим Калиниченко: «Ювентус» показывает не лучший футбол в обороне

Сегодня, 22 октября чемпион Италии примет в родных стенах московский «Локомотив».

Экс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко высказался о проблемах «Ювентуса» перед матчем с «Локомотивом».

«Ювентус» в последних турах показывает не лучший футбол в обороне. Пара центральных защитников в лице Леонардо Бонуччи и Маттейса Де Лигта регулярно дает сбой воспользоваться им смогла даже «Болонья» в прошлом туре. «Локомотив» показывает отличный футбол в последнее время и наверняка постарается преподнести сюрприз итальянцам, но на очки ему вряд ли стоит рассчитывать – в родных стенах «Ювентус» неудержим», – цитирует Калиниченко Vseprosport.ru.

Напомним, матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоится сегодня, 22 октября и пройдет в Турине. Начало поединка – 22.00 мск.

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