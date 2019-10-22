СМИ: «Милан» по-прежнему претендует на Влашича Об этом сообщает ФАН.

Хавбек московского ЦСКА Никола Влашич может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Согласно источнику, в его услугах заинтересован «Милан», который готов заплатить за переход игрока 25 млн евро. Отмечается, что для итальянцев хорватский футболист является главной целью. Скауты «россонери» следят за его игрой уже больше года.

Также сообщается, что армейцы не планируют продавать Влашича до конца этого сезона. Клуб планирует выручить с его продажи приличную сумму.

По информации издания, «Милан» пытался перехватить хавбека у ЦСКА минувшим летом. Напомним, в июле этого года красно-синие выкупили футболиста у «Эвертона» за 15 млн евро.

Добавим, что его контракт с армейцами в силе до 2024 года.