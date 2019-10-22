Дзюба – об игре с «РБ Лейпциг»: Непростой матч, непростой

Форвард «Зенита» Артем Дзюба высказался перед матчем против «РБ Лейпциг» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Напомним, встреча состоится 23 октября и стартует в 22.00 по московскому времени.
«В Лейпциге. Прилетели, заселились. Завтра поболейте за нас, дорогие. Непростой матч, непростой», – сказал нападающий в своем Instagram.
В прошлом туре питерский клуб обыграл «Бенфику» (3:1), а представитель бундеслиги уступил «Лиону» (0:2).
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