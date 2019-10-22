Дзюба – об игре с «РБ Лейпциг»: Непростой матч, непростой - Советский спорт
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22 октября 2019 17:56ФутболГичунцев Артур

Дзюба – об игре с «РБ Лейпциг»: Непростой матч, непростой

Встреча пройдет в Германии.

Форвард «Зенита» Артем Дзюба высказался перед матчем против «РБ Лейпциг» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, встреча состоится 23 октября и стартует в 22.00 по московскому времени.

«В Лейпциге. Прилетели, заселились. Завтра поболейте за нас, дорогие. Непростой матч, непростой», – сказал нападающий в своем Instagram.

В прошлом туре питерский клуб обыграл «Бенфику» (3:1), а представитель бундеслиги уступил «Лиону» (0:2).

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