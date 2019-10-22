Нобель Арустамян: Группа атаки «Ювентуса» – на мой взгляд, сильнейшая в мире Матч Лиги чемпионов «Ювентус» – «Локомотив» пройдет сегодня. Начало – в 22:00.

Известный телекомментатор, болельщик «Ювентуса» Нобель Арустамян рассказал об изменениях, которые произошли с туринским клубом после прихода Маурицио Сарри летом 2019 года. По мнению эксперта, команда поменяла философию.

– Команда начинает меняться, след Сарри уже заметен. «Ювентус» менял не только тренера, но и философию. В клубе хотят играть по-другому, чтобы привлекать новых болельщиков, чтобы команда стала более популярна в мире благодаря своему стилю.

«Ювентус» стал сильнее, чем в прошлом году. По крайне мере, состав впечатляет. Клуб играет по разным схемам. Многое зависит от футболистов, которые есть в распоряжении Сарри. Когда здоров Дуглас Коста, то это 4-3-3. Когда его нет, команда действует по схеме 4-3-1-2 или 4-1-2-1-2, и здесь уже появляется новая роль – плеймейкера, которую исполняют разные футболисты.

Роналду, безусловно, великий футболист. Забьет ли он сейчас 40 голов – это сложный вопрос. Все-таки 34 года, и играет он уже не девятого номера, а часто на фланге, если «Юве» использует 4-3-3. Роналду имеет много моментов, но играет он уже больше на команду.

Это отнюдь не команда одного Роналду, там много звезд. «Ювентус» силен во всем – «Локомотив» совсем скоро в этом убедится. Про группу атаки я вообще молчу – на мой взгляд, сильнейшая в мире: Дуглас Коста, Игуаин, Дибала, Бернардески, – цитирует Арустамяна официальный сайт «Локомотива».