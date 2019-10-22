Игорь Колыванов: Кого может устраивать нынешнее положение «Динамо»? Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов огорчен, что на матч между ветеранами бело-голубых и сборной СССР (4:5) пришло не так много зрителей.

Новости СМИ2 Встреча была посвящена легендарному советскому вратарю Льву Яшину, которому сегодня бы исполнилось 90 лет. – На такой праздник можно было и побольше народу подсобрать. Яшин – это легенда российского футбола. Нынешнее положение «Динамо»? А кого оно может устраивать, если клуб находится внизу турнирной таблицы, – передает слова Колыванова News.ru. На данный момент «Динамо» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ,