Игорь Колыванов: Кого может устраивать нынешнее положение «Динамо»?

Встреча была посвящена легендарному советскому вратарю Льву Яшину, которому сегодня бы исполнилось 90 лет.
– На такой праздник можно было и побольше народу подсобрать. Яшин – это легенда российского футбола. Нынешнее положение «Динамо»? А кого оно может устраивать, если клуб находится внизу турнирной таблицы, – передает слова Колыванова News.ru.
На данный момент «Динамо» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ,
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