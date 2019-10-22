ЦСКА обновил клубный автобус (фото) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 октября 2019 18:46ФутболГичунцев Артур

ЦСКА обновил клубный автобус (фото)

Об этом сообщается на официальном сайте красно-синих.

Московский ЦСКА представил обновленный вид клубного автобуса. Судя по фотографии, армейцы обновили рисунок, нанесенный на кузов, где на фоне фанатской трибуны изображен конь (талисман команды).

В текущем сезоне команда Виктора Гончаренко занимает 5-е место в таблице РПЛ, набрав 26 очков. В 14-м туре чемпионата России ЦСКА примет на своем поле московское «Динамо».

«Я не готов играть на 100 процентов». Медведев не выступит на «Кубке Кремля» Четвертая ракетка мира Даниил Медведев отказался от участия в московском турнире. Причина – усталость после победы на «Мастерсе» в Шанхае. 15.10.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Бетани Маттек-Сэндз: Для меня настоящее удовольствие находиться в России Рублев поднялся на 21-е место в чемпионской гонке, Хачанов опустился на 17-е Рублев поднялся на 22-е место в рейтинге ATP
В НХЛ на маленьких коробках играют по-советски. Мнение Виталия Славина Лично мне понадобилось три захода в страну НХЛ, чтобы понять: хоккей у нас и у них, действительно, как два разных вида спорта, а маленькие коробки – не такое уж и зло, в чем я был убежден прежде. 22.10.2019 19:30 Хоккей Славин Виталий
Зарипов избил Умарка. Уфа выиграла зеленое дерби Шипачев забил 200-й гол в КХЛ, «Адмирал» одержал волевую победу над «Северсталью», а «Торпедо» – над «Йокеритом», ЦСКА потерял Капризова и отскочил в матче с «Трактором» – самое интересное в обзоре большой хоккейной субботы. 19.10.2019 21:30 Хоккей Домрачев Владислав
Везет алкоголь. Макгрегор едет в Москву не для разогрева боя с Хабибом 24 октября бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в Москве проведет свою первую пресс-конференцию. 21.10.2019 17:30 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
У дос Сантоса обнаружили инфекцию. Он находится в больнице Минаков сообщил об отмене боя с Айялой Фергюсон – Джонсу: Твой папа знает, кто настоящий чемпион
Стабильность Вилкова – семь грубых ошибок в семи матчах. Обзор судейства 13-го тура Экспертиза Владимира Левитина. 21.10.2019 20:00 Футбол Левитин Владимир
Рашид Рахимов: В 1993 году обменялся футболками с Раванелли Известный российский специалист поделился ожиданиями от матча «Локо» с «Ювентусом», против которого он сам выходил на поле в форме железнодорожников в 1993 году. 22.10.2019 11:00 Футбол Августин Александр
Тарасенко остановил лидера. Три очка в матче с «Колорадо» Владимир Тарасенко догнал Александра Овечкина. 22.10.2019 08:30 Хоккей Костяев Иван
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Михаил Шац: Жду в Лейпциге от Дзюбы голов. Или передач Известный шоумен и поклонник «Зенита» поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Лейпцига». 22.10.2019 19:00 Футбол Григорьевская Юлия
Абдулманап Нурмагомедов: Соперник Хабиба? Если Нью-Йорк – Фергюсон, если Москва – Конор Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова рассказал про победу своего сына над Дастином Порье и назвал кандидатов на следующий бой. 17.10.2019 21:30 ММА Ключникова Анастасия, Ващенко Сергей
Новости
19:40 Хоккей «Авангард» по буллитам обыграл «Салават»
19:26 Футбол Онана летом отказал «ПСЖ» и «Барселоне»
19:12 Хоккей «Амур» наказан на 300 000 рублей за угрозы Гулявцева в адрес судьи
18:56 Биатлон Источник: IBU ужесточит правило перехода спортсменов в другую сборную
18:46 Футбол ЦСКА обновил клубный автобус (фото)
18:35 Олимпиада Юрий Ганус: Новый глава WADA Витольд Банька – человек достаточно самостоятельный
18:18 Футбол Равиль Сабитов – о матче с «Ювентусом»: «Локомотив» способен выстоять
18:14 Футбол Игорь Колыванов: Кого может устраивать нынешнее положение «Динамо»?
18:07 «Сибирь» победила «Витязь». Подольчане впервые в сезоне проиграли в двух матчах кряду
17:58 Футбол Нобель Арустамян: Группа атаки «Ювентуса» – на мой взгляд, сильнейшая в мире
17:56 Футбол Дзюба – об игре с «РБ Лейпциг»: Непростой матч, непростой
17:33 Футбол СМИ: «Милан» по-прежнему претендует на Влашича
17:19 Футбол Максим Калиниченко: «Ювентус» показывает не лучший футбол в обороне
16:58 Футбол «Локомотив» обыграл «Ювентус» в Юношеской лиге УЕФА
16:51 ММА У дос Сантоса обнаружили инфекцию. Он находится в больнице
16:25 Футбол Матчи «Локомотив» – «Спартак» и ЦСКА – «Динамо» пройдут под контролем VAR
16:12 Футбол Экс-игрок «Алании»: Газзаев сделал для российского футбола очень-очень много
15:53 Футбол Рэмзи не сыграет с «Локомотивом»
15:34 ММА Минаков сообщил об отмене боя с Айялой
15:17 Футбол Арсен Венгер: Аршавин – один из немногих, у кого действительно получилось на Западе
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика