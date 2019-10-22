ЦСКА обновил клубный автобус (фото)

Московский ЦСКА представил обновленный вид клубного автобуса. Судя по фотографии, армейцы обновили рисунок, нанесенный на кузов, где на фоне фанатской трибуны изображен конь (талисман команды).
В текущем сезоне команда Виктора Гончаренко занимает 5-е место в таблице РПЛ, набрав 26 очков. В 14-м туре чемпионата России ЦСКА примет на своем поле московское «Динамо».
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