ЦСКА обновил клубный автобус (фото) Об этом сообщается на официальном сайте красно-синих.

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Московский ЦСКА представил обновленный вид клубного автобуса. Судя по фотографии, армейцы обновили рисунок, нанесенный на кузов, где на фоне фанатской трибуны изображен конь (талисман команды).

В текущем сезоне команда Виктора Гончаренко занимает 5-е место в таблице РПЛ, набрав 26 очков. В 14-м туре чемпионата России ЦСКА примет на своем поле московское «Динамо».