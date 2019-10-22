Онана летом отказал «ПСЖ» и «Барселоне» Голкипер «Аякса» Андре Онана признался, что летом им интересовались «ПСЖ» и «Барселона».

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Сам камерунец с 2010 по 2015 год выступал за молодежные команды каталонцев.

– Мой агент говорил, что сначала ко мне был интерес со стороны «ПСЖ», а затем «Барселоны». Когда-то я был частью этого клуба. Конечно, они часто хотят вернуть своего бывшего игрока. Но это было не самое подходящее время, чтобы вернуться. Было бы нехорошо сейчас так поступать, – приводит слова Онаны RMC Sport.