Тульский «Арсенал» интересуется двумя белорусами - Советский спорт
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22 октября 2019 20:01ФутболКоноплев Александр

Тульский «Арсенал» интересуется двумя белорусами

«Оружейники» готовят двойной трансфер.

Два полузащитника солигорского «Шахтера» Юрий Ковалев и Валерий Громыко могут перейти в тульский «Арсенал», сообщает Tribuna.

На счету 22-летнего Громыко четыре мяча две передачи в десяти матчах чемпионата Белоруссии-2019. Его трансферная стоимость составляет 500 тысяч евро.

26-летний Ковалев провел 24 матча, в которых забил шесть мячей и сделал четыре результативных паса. Его переход оценивается в 900 тысяч евро.

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