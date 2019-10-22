Тульский «Арсенал» интересуется двумя белорусами «Оружейники» готовят двойной трансфер.

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Два полузащитника солигорского «Шахтера» Юрий Ковалев и Валерий Громыко могут перейти в тульский «Арсенал», сообщает Tribuna.

На счету 22-летнего Громыко четыре мяча две передачи в десяти матчах чемпионата Белоруссии-2019. Его трансферная стоимость составляет 500 тысяч евро.

26-летний Ковалев провел 24 матча, в которых забил шесть мячей и сделал четыре результативных паса. Его переход оценивается в 900 тысяч евро.