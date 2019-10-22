«Ювентус» – «Локомотив». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч третьего тура Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Локомотивом».
«Ювентус»: Щесны, Сандро, Беннуччи, де Лигт, Бентанкур, Пьянич, Хедира, Матюиди, Куадрадо, Дибала, Роналду.
Запасные: Буффон, Данило, Игуаин, Ругани, Рабьо, Демираль, Бернандески.
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Идову, Жоау Мариу, Баринов, Мурило, Крыховяк, Ал. Миранчук, Эдер.
Запасные: Коченков, Живоглядов, Коломейцев, Кверквелия, Магкеев, Тугарев, Куликов.
Матч пройдет в Турине. Начало – в 22:00.
Наш стартовый состав на #ЮвеЛоко. Верим в команду 💪 #ЛигаЧемпионов | #JuveFCLM | #UCL pic.twitter.com/biHhUKpxod— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) October 22, 2019