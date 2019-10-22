«Ювентус» – «Локомотив». Стартовые составы - Советский спорт
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22 октября 2019 20:54ФутболКоноплев Александр

«Ювентус» – «Локомотив». Стартовые составы

Матч пройдет в Турине. Начало – в 22:00.

Стали известны стартовые составы на матч третьего тура Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Локомотивом».

«Ювентус»: Щесны, Сандро, Беннуччи, де Лигт, Бентанкур, Пьянич, Хедира, Матюиди, Куадрадо, Дибала, Роналду.

Запасные: Буффон, Данило, Игуаин, Ругани, Рабьо, Демираль, Бернандески.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Идову, Жоау Мариу, Баринов, Мурило, Крыховяк, Ал. Миранчук, Эдер.

Запасные: Коченков, Живоглядов, Коломейцев, Кверквелия, Магкеев, Тугарев, Куликов.

Матч пройдет в Турине. Начало – в 22:00.

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