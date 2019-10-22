Официально: Мотта возглавил «Дженоа»

На должность претендовали бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера и экс-тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо, однако президента генуэцев Энрико Презозиози убедил Мотта, который выступал за «Дженоа» с 2008 по 2009 год.
Бразилец с итальянским паспортом начал тренерскую карьеру в 2019 году, когда он возглавил юношескую команду «ПСЖ».
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