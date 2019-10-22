«Ювентус» – «Локомотив». Алексей Миранчук открыл счет (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 октября 2019 22:38ФутболКоноплев Александр

«Ювентус» – «Локомотив». Алексей Миранчук открыл счет (видео)

«Ювентус» – «Локомотив» – 0:1.

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» – «Локомотив» открыт счет.

Автором первого мяча на 30-й минуте стал полузащитник гостей Алексей Миранчук.

Текстовая трансляция матча здесь.

Илья Авербух: Я не могу научить Медведеву прыгать четверные В пятницу в Лас-Вегасе стартует первый этап Гран-при. Призер Олимпиады, чемпион мира, а ныне продюсер ледовых шоу рассказал о возможных раскладах стартующего сезона. 16.10.2019 20:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Еще по теме:
Артур Дмитриев: Щербакова технически сильнее своих оппонентов, в том числе в прыжковых элементах Алексей Мишин: Туктамышева будет бороться за выход в финал в финал Гран-при Анна Щербакова: Старалась просто не зацикливаться на вчерашнем прокате
Лев Иванович, спасибо, что вы были у нас! Льву Яшину – 90 лет На Ваганьковском кладбище весь цвет российского футбола отдал дань уважения величайшему вратарю Льву Яшину. Сегодня ему исполнилось бы 90 лет. 22.10.2019 21:45 Футбол Зибрак Артем
Юрий Семин: Обсудил «Ювентус» с Хеведесом Главный тренер «Локомотив» рассказал о подготовке к матчу в Турине. 21.10.2019 20:45 Футбол Сергеев Иван
1/4 до мирового рекорда. Косторная разгромила Туктамышеву в Финляндии 16-летняя Алена Косторная на первом же своем «взрослом» турнире прыгнула тройной аксель и победила с высоченными оценками. 13.10.2019 19:45 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Алексей Мишин: Туктамышева будет бороться за выход в финал в финал Гран-при Щербакова выиграла этап Гран-при в Лас-Вегасе, Туктамышева – третья Алексей Мишин – о выступлении Туктамышевой: Ну, не сложилось, она была готова гораздо лучше
Рашид Рахимов: В 1993 году обменялся футболками с Раванелли Известный российский специалист поделился ожиданиями от матча «Локо» с «Ювентусом», против которого он сам выходил на поле в форме железнодорожников в 1993 году. 22.10.2019 11:00 Футбол Августин Александр
Бобровский угодил в запас, Ковальчук ответил на слова тренера голом (видео) День в НХЛ получился жарким. 20.10.2019 10:30 Хоккей Костяев Иван
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Кучеров уже в пятом из восьми матчей сезона не набрал ни одного очка Один из главных фаворитов сезона «Тампа» потерпела дома самое крупное поражение в сезоне, уступив «Колорадо» 2:6. 20.10.2019 09:45 Хоккей Славин Виталий
Дмитрий Кудряшов: Гвоздик с первых раундов почувствовал, что Бетербиев – машина Российский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Дмитрий Кудряшов подвел итоги встречи чемпиона по версии IBF россиянина Артура Бетербиева и обладателя титула WBC украинца Александра Гвоздика. 19.10.2019 13:35 Бокс Усачев Владислав
Ждем седьмого финала Медведева. В Москве стартовал «Кубок Кремля» В «Крылатском» стартовал юбилейный, 30-й «Кубок Кремля». Как провели первые матчи россиянки и ждать ли на корте Даниила Медведева? «Советский спорт» – о первом дне московского турнира. 14.10.2019 22:00 Теннис Мысин Николай
Новости
22:44 Футбол Левандовски обогнал ван Нистелроя по голам в Лиге чемпионов
22:38 Футбол «Ювентус» – «Локомотив». Алексей Миранчук открыл счет (видео)
22:33 Фигурное катание 11-летняя ученица Тутберидзе выполнила четверной сальхов (видео)
22:17 Хоккей СКА потерпел четвертое поражение подряд
22:10 Футбол Официально: Мотта возглавил «Дженоа»
21:56 Хоккей Минское «Динамо» проиграло «Барысу» в серии буллитов
21:51 Футбол «Шахтер» сыграл вничью с загребским «Динамо»
21:48 Футбол «Байер» потерпел третье поражение в Лиге чемпионов
21:25 Футбол «Лейпциг» предсказал победу над «Зенитом». Петербуржцы ответили
21:10 Футбол «Аль-Садд» Хави обыграл «Аль-Хилаль», но вылетел из Азиатской лиги чемпионов
20:54 Футбол «Ювентус» – «Локомотив». Стартовые составы
20:49 Хоккей «Спартак» одержал волевую победу над «Йокеритом»
20:23 Футбол Сергей Семак: Все, кроме Мамманы и Малкома, здоровы и готовятся к «Лейпцигу»
20:09 Футбол Мурило: Адаптация в «Локомотиве» прошла быстро, но поначалу я страдал в России
20:01 Футбол Тульский «Арсенал» интересуется двумя белорусами
19:50 Футбол France Football объяснил отсутствие Неймара в списке претендентов на «Золотой мяч»
19:40 Хоккей «Авангард» по буллитам обыграл «Салават»
19:26 Футбол Онана летом отказал «ПСЖ» и «Барселоне»
19:12 Хоккей «Амур» наказан на 300 000 рублей за угрозы Гулявцева в адрес судьи
18:56 Биатлон Источник: IBU ужесточит правило перехода спортсменов в другую сборную
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика