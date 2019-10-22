Левандовски обогнал ван Нистелроя по голам в Лиге чемпионов - Советский спорт
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22 октября 2019 22:44ФутболКоноплев Александр

Левандовски обогнал ван Нистелроя по голам в Лиге чемпионов

Нистелрой теперь шестой.

Гол нападающего «Баварии» Роберта Левандовски в ворота «Олимпиакоса» стал для него 57-м в Лиге чемпионов.

По этому показателю поляк обогнал голландского нападающего Руда ван Нистелроя.

В общем списке бомбардиров турнира Левандовски занимает пятое место. Впереди – Криштиану Роналду (127), Лионель Месси (112), Рауль (71) и Карим Бензема (60).

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