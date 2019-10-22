Мбаппе раньше всех забил 15 мячей в Лиге чемпионов

Этот гол стал для француза 15-м в турнире.

Он раньше всех достиг этой отметки. Сейчас Мбаппе 20 лет и 306 дней. Форвард «Барселоны» Лионель Месси забил 15-й гол в 21 год и 288 дней.

Третье место – у Рауля (22 года и 163 дня).