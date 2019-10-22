«Ювентус» – «Локомотив». Дибала сравнял счет (видео)

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» – «Локомотив» забит второй мяч.

Его автором на 77-й минуте стал форвард хозяев Пауло Дибала.

Счет стал 1:1.

Текстовая трансляция матча здесь.