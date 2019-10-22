«Ювентус» – «Локомотив». Дибала оформил дубль за две минуты (видео)

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» – «Локомотив» забит третий мяч.

На 79-й минуте дубль оформил Пауло Дибала. Двумя минутами раньше он забил первый гол туринцев.

Счет стал 2:1.

Текстовая трансляция матча здесь.