«Ювентус» – «Локомотив». Дибала оформил дубль за две минуты (видео) - Советский спорт
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22 октября 2019 23:41ФутболКоноплев Александр

«Ювентус» – «Локомотив». Дибала оформил дубль за две минуты (видео)

«Ювентус» – «Локомотив» – 2:1.

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» – «Локомотив» забит третий мяч.

На 79-й минуте дубль оформил Пауло Дибала. Двумя минутами раньше он забил первый гол туринцев.

Счет стал 2:1.

Текстовая трансляция матча здесь.

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