«Ювентус» – «Локомотив». Дибала оформил дубль за две минуты (видео)

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» – «Локомотив» забит третий мяч.
На 79-й минуте дубль оформил Пауло Дибала. Двумя минутами раньше он забил первый гол туринцев.
Счет стал 2:1.
Текстовая трансляция матча здесь.
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