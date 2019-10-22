«Локомотив» упустил победу в матче с «Ювентусом»

В матче третьего тура группы D Лиги чемпионов «Ювентус» в Турине обыграл «Локомотив» – 2:1.
Москвичи с 30-й по 77-й минуты вели в счете после гола Алексея Миранчука, однако гости добились победы благодаря голу Пауло Дибала.
В группе D по семь очков набрали «Ювентус» и «Атлетико». У «Локомотива» – три очка. «Байер» проиграл все три матча.
6 ноября «Локомотив» примет «Ювентус» в Москве.
Лига чемпионов
Групповой этап
Группа D
Третий тур
«Ювентус» (Турин) – «Локомотив» (Москва) – 2:1 (0:1)
Голы: Ал. Миранчук, 30 (0:1); Дибала, 77 (1:1); Дибала, 79 (2:1).
«Ювентус»: Щесны, Сандро, Беннуччи, де Лигт, Бентанкур, Пьянич, Хедира (Игуаин, 48), Матюиди (Рабьо, 65), Куадрадо, Дибала (Бернандеску, 81), Роналду.
«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Идову, Жоау Мариу, Баринов, Мурило, Крыховяк (Коломейцев, 83), Ал. Миранчук, Эдер.
Предупреждения: Матюиди, 17; Куадрадо, 68 – Крыховяк, 72; Баринов, 90.