«Локомотив» упустил победу в матче с «Ювентусом»

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В матче третьего тура группы D Лиги чемпионов «Ювентус» в Турине обыграл «Локомотив» – 2:1.

Москвичи с 30-й по 77-й минуты вели в счете после гола Алексея Миранчука, однако гости добились победы благодаря голу Пауло Дибала.

В группе D по семь очков набрали «Ювентус» и «Атлетико». У «Локомотива» – три очка. «Байер» проиграл все три матча.

6 ноября «Локомотив» примет «Ювентус» в Москве.

Лига чемпионов

Групповой этап

Группа D

Третий тур

«Ювентус» (Турин) – «Локомотив» (Москва) – 2:1 (0:1)

Голы: Ал. Миранчук, 30 (0:1); Дибала, 77 (1:1); Дибала, 79 (2:1).

«Ювентус»: Щесны, Сандро, Беннуччи, де Лигт, Бентанкур, Пьянич, Хедира (Игуаин, 48), Матюиди (Рабьо, 65), Куадрадо, Дибала (Бернандеску, 81), Роналду.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Идову, Жоау Мариу, Баринов, Мурило, Крыховяк (Коломейцев, 83), Ал. Миранчук, Эдер.

Предупреждения: Матюиди, 17; Куадрадо, 68 – Крыховяк, 72; Баринов, 90.